Veja o horóscopo para todos os signos nesta quarta; clique aqui

Adeus, janeiro! O primeiro mês de 2024 já se foi e isso significa que restam apenas 11 meses para realizar tudo o que cada um se propôs a fazer na virada do ano-calendário. Está bom para você? Bem, se você conseguiu ao menos semear um pouco do que pretende materializar ainda este ano, então está tudo certo.

O que não pode é entrar em pânico e querer resolver tudo de forma atropelada, especialmente se isso significar passar por cima das pessoas. Isso, não! Definitivamente, não! Pois, aconteça o que acontecer, é preciso lembrar que a vida e o universo são feitos de relações e relacionamentos. E é com base nessas alianças que o ser humano consegue se desenvolver plenamente.

Nesta quarta-feira, dia 31, o miolo da semana que é culturalmente dedicado ao mensageiro Mercúrio, a Lua Cheia avança pelo signo de Libra, engatando um harmônico trígono – um ângulo de 120° – com o Sol aquariano. Assim, a rainha da noite ajuda a semear as amizades que podem selar compromissos valiosos, apontando também as parcerias de todos os tipos que tendem a crescer com a vontade de quebrar barreiras em conjunto.

No entanto, nessa dança celeste, o nosso satélite natural também forma uma tensa quadratura, expressa e um ângulo de 90°, com Vênus e também com Marte, ambos no compromissado signo de Capricórnio. Dessa maneira, o astral incentiva as relações que não cansam pelo excesso de cobrança, mas que também trazem tranquilidade pela harmonia de ideias e expectativas.

Assim, é como se o universo tocasse o íntimo de cada indivíduo para lembrar que é preciso formar vínculos verdadeiros, sinceros e, ao mesmo tempo, abertos ao aprendizado mútuo. Porque, afinal, ninguém é uma ilha, mas também não há ser humano que se sinta bem quando aprisionado.

Observe: com aproximadamente 60% do corpo iluminado, a Lua Cheia surge no horizonte Leste, por volta das 22h30, podendo ser vista até o nascer do Sol, na manhã da quinta-feira, dia 1º de fevereiro. Nas dependências da Constelação de Virgem, a rainha da noite estará próxima de Spica, a azulada estrela Alfa desse conjunto estelar, alinhando-se também a Foramen, nome popular dado à estrela Eta da Constelação de Carina (“A Quilha”).

Importante : você é muito mais do que o seu signo solar! Então, tenha melhor aproveitamento do horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente, que é fundamental que você conheça. Para saber a posição de todos os signos, incluindo a do ascendente, assim como dos planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO!

Áries: seja sincero, mas tenha cuidado com as palavras, ariano. É preciso estabelecer limites e expectativas com clareza.

Touro: trabalhe bem em equipe, taurino. É importante valorizar os contatos e as relações com parceiros de negócios e colegas.

Gêmeos: use a sua criatividade, geminiano. O momento pede a boa aplicação do seu poder de persuasão.

Câncer: olhe para dentro, canceriano. O céu pede mais contato com o seu bem-estar emocional.

Leão: exponha as suas ideias, leonino. O astral ajuda você a organizar os pensamentos e expressar sentimentos.

Virgem: tenha senso de prioridade, virginiano. Lembre-se de que é impossível fazer tudo ao mesmo tempo.

Libra: capriche no visual para se sentir mais confiante, libriano. O astral favorece as boas trocas com as pessoas.

Escorpião: é hora de você olhar para dentro, escorpiano. Procure dormir bem e prestar atenção nos seus sonhos.

Sagitário: pense no futuro, mas não deixe de lado o presente, sagitariano. É importante selecionar bem as amizades.

Capricórnio: exerça a sua liderança de maneira harmônica, capricorniano. É hora de ser ousado, mas respeitar as necessidades das pessoas ao seu lado.

Aquário: explore novos ambientes e trocas intelectuais, aquariano. O céu pede mais paciência para que você possa ouvir mais as pessoas.

Peixes: o seu sexto sentido está aguçado, pisciano. Lembre-se de perceber melhor o seu entorno.