Vendas de abadás da Banda do Vai Quem Quer começam nesta quarta com lote promocional

A contagem regressiva para o carnaval 2024, em Porto Velho, começa com as vendas de abadás da Banda do Vai Quem Quer, nesta quarta-feira (10). As vendas já começaram com o lote promocional, ou seja, só hoje o folião paga R$ 50 pelo abadá.

Em caso de dúvidas a pessoa pode ir à sede da Banda do Vai Quem Quer, localizada na rua Joaquim Nabuco, 2368 – Centro. Ou entrar em contato pelo (69) 9 9991-4900.

Maior bloco do Norte com data marcada

A presidente da Banda do Vai Quem Quer, Siça Andrade, informou que a Banda do Vai Quem Quer agitará as ruas de Porto Velho em 10 de fevereiro.

“A reunião foi justamente para alinhar alguns pontos sobre o desfile da Banda do Vai Quem Quer 2024. Determinar algumas funções à diretoria e aos nossos colaboradores, além de fechar o calendário da Banda 2024”, disse Siça Andrade.

Marchinhas autorais no Youtube e Spotify

Além disso, a presidente da Banda do Vai Quem Quer, Siça Andrade, divulgou que o acervo das marchinhas autorais da Banda, já está disponível nas plataformas digitais do YouTube e Spotify, bastando acessar “A Banda do Vai Quem Quer” no canal do Youtube, ou “Marchinhas da Banda do Vai Quem Quer playlist”, e pelo Spotify “Banda do Vai Quem Quer”.

Siça Andrade ressalta que a Banda do Vai Quem Quer, que este ano completa 44 anos de criação, conta com um grande acervo de marchinhas musicais, todas de autoria local, tocadas pela banda da Banda, e cantadas pelos cerca de 250 mil foliões ao som dos trios elétricos durante seus desfiles.

“Na época do meu pai Manelão, distribuíamos Cds, depois pen drives e agora, estamos disponibilizando as músicas nas plataformas, com a intenção de promover a folia onde o amante da Banda quiser, seja em festas, reunião familiar, ou até fora do País”, disse a presidente da BVQQ, anunciando que brevemente mais novidades serão lançadas no Carnaval da Banda 2024.

Calendário oficial do carnaval 2024 em Porto Velho

A programação carnavalesca de 2024 em Porto Velho começa oficialmente em 20 de janeiro, a partir das 19h, no Mercado Cultural. Na ocasião irá ocorrer o tradicional Baile de Carnaval. O calendário com todas as atividades carnavalescas foi divulgado pela Funcultural (Fundação Cultural do município).