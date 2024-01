VÍDEO: 1º governador a visitar aldeia do Povo Arara, Gladson recebe batismo e ganha ‘novo nome’

O governador Gladson Cameli usou usas redes socias na tarde deste sábado (27) para falar sobre uma visita que fez à terra indígena do Povo Arara, no Igarapé Humaitá. Ele diz que é o primeiro governador a visitar o local.

Gladson destacou também que é amigo e admirador da cultura indígena.

“Meus amigos, fui o primeiro governador a visitar a Terra Indígena do Povo Arara no Igarapé Humaitá. Estou aqui não só como governador, mas também como amigo e admirador da cultura indígena, desse povo forte e lutador”, escreveu.

O governador, inclusive, elogiou a secretária dos Povos Indígenas do Acre, Francisca Arara, que pertence à etnia.

“Esse festival representa a força e a perseverança desse povo. Minha amiga Chiquinha Arara, você orgulha seu povo e seus antepassados. Estou emocionado de estar aqui, a energia da floresta me renova”, continuou.

“Parabéns a toda equipe do governo do Acre que se empenhou para a realização deste festival, que já foi inserido no calendário festivo do estado”, concluiu.

Na ocasião, o governador foi batizado com o nome Naytãnã, na língua tradicional, que quer dizer homem guerreiro. O nome foi dado por Aidê Lima, Kanamari, de 79 anos, e a indígena mais velha do seu povo.

As lideranças indígenas entregaram uma carta ao governador Gladson Cameli, apontando as principais políticas públicas e pedidos para o povo que hoje conta com 900 indígenas e 340 alunos da rede estadual de ensino.

VEJA VÍDEO E FOTOS DA PARTICIPAÇÃO DE GLADSON NO FESTIVAL: