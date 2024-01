Vídeo: Anitta se assusta com invasão de palco, sai correndo e viraliza

Anitta divertiu os fãs na internet após correr de um fã que invadiu o palco durante o Ensaios da Anitta. O vídeo, que foi gravado durante o show realizado em São Paulo, viralizou nas redes sociais.

Nas imagens, é possível ver que Anitta está com o microfone na mão, quando sai correndo para o fundo do palco. Pouco depois, é possível ver um rapaz com o celular na mão, filmando a cantora. Veja o vídeo aqui.

a anitta correndo de um fã que subiu no palco 🗣️ pic.twitter.com/DTqirp0E4m — luscas (@luscas) January 26, 2024

No Twitter, diversas pessoas riram da situação. “Ela é dona do meme. Fã ou hater, está certa em correr mesmo”, disse uma usuária. “Ela correndo parecendo que tá correndo de um ladrão”, brincou outro. “Eu quando alguém vem mostrar minha fatura da Nubank”, pontuou mais um.

Anitta rebate seguidora que a detonou por cantar no aniversário do pai

Mauro Machado, pai de Anitta, completou 60 anos de idade e ganhou uma festa de aniversário. No evento, a cantora foi a atração musical e interpretou as músicas preferidas de seu pai. Após ser criticada, a Poderosa deu uma invertida na seguidora e viralizou.

“Então, a gente surpresa para o aniversário do pai da Anitta era ela mesmo. Kkkk Minha favorita consegue transformar tudo sobre ela, impressionante”, comentou a usuária, no Twitter.

No mesmo espaço, Anitta apareceu para se defender e falou sobre sua escolha. “Meu amor, eu conheço o meu pai melhor que qualquer um de vocês aqui do Twitter. O nome dele no Insta é Painitto, não se percebe daí que ele é o meu fã número 1?”, rebateu a Poderosa.

Na sequência, ela falou sobre o seu show. “Eu sei perfeitamente que ele preferiria esse show meu cantando as músicas preferidas dele do que qualquer outro cantor”, completou.