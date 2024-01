VÍDEO: armados, supostos integrantes de facção ameaçam confronto em bairro de Rio Branco

Um vídeo que circula na internet na tarde desta segunda-feira (1), mostra uma suposta tomada de território feita por uma organização criminosa no bairro Taquari, em Rio Branco (AC).

Nas imagens feitas por um suposto integrante de uma facção, ele aparece ao lado de pelo menos mais duas pessoas, todos em posse de armas, dizendo terem dominado os bairros taquari e Praia do Amapá, no Segundo Distrito de Rio Branco.

O narrador do vídeo afirma ter tomado a área e faz ameaças de um possível confronto. “A tropa está indo, daquele jeitão. Não passa nada. Estamos no Taquari, olha a Praia do Amapá, tudo nosso. Se passar, tá ligado,” diz.

Tentativa de Homicídio

Na manhã desta segunda-feira, o monitorado por tornozeleira eletrônica, Roberto Freire de Lima, de 42 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio a na rua Aldeiota, no Loteamento Praia do Amapá.

Segundo informações, ele estava em pé na frente da casa de sua mãe conversando com amigos, quando foi surpreendido por homens dentro de um carro amarelo. Armados, os criminosos se aproximaram da vítima e dispararam diversas vezes contra ele, que foi ferido com um tiro nas costas. Para se salvar, Roberto correu para dentro da residência da mão e pediu ajuda.