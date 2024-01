VÍDEO: corpo é encontrado dentro de rio em estado decomposição e bombeiros são acionados

Desde a noite desta terça-feira (9), circula em grupos de WhatsApp de Sena Madureira um vídeo de um homem sendo retirado de dentro da água em estado de decomposição. Inicialmente, cogitou-se a possibilidade da vítima ser um senhor conhecido como “Garimpeiro”, que no dia 23 de dezembro do ano passado sumiu nas águas do Rio Purus, próximo ao Seringal Remanso.

De acordo com o subtenente C. Queiróz, do Corpo de Bombeiros de Sena, não se trata desse morador. “Tão logo tomei conhecimento do vídeo, entrei em contato com os moradores da localidade e, pelo o que foi repassado, não se trata do senhor Garimpeiro. Outro detalhe: Pelas características do rio, a ocorrência do vídeo não foi no Rio Purus. Portanto, seu Garimpeiro continua desaparecido nas águas”, comentou.

Apesar de ter sido divulgado amplamente, ninguém sabe ao certo em que localidade teria ocorrido o resgate desse morador. No vídeo, a vítima aparece de botas e calça comprida, com boa parte de seu corpo em decomposição.

No que tange a ocorrência envolvendo o senhor Garimpeiro,ele sumiu no Rio Purus quando retornava de uma festa que foi realizada às vésperas do Natal. Até hoje, não se tem vestígios do seu paradeiro.

ATENÇÃO! IMAGENS FORTES!