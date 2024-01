VÍDEO: funcionários de Eduardo Velloso fazem oração pedindo cura da filha do médico que está na UTI

Um vídeo divulgado nas redes sociais nesta terça-feira (30), mostra a equipe do deputado federal e médico Eduardo Velloso, em uma corrente de oração pedindo melhoras no quadro de saúde da filha do parlamentar, a pequena Beatriz Velloso, de apenas 10 anos.

Beatriz está internada na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Albert Einsteiin, em São Paulo, onde está entubada. A menina apresentou sintomas de pneumonia, quadro que evoluiu rapidamente.

Nesta quarta-feira (31), a assessoria do deputado informou que a menina teve uma leve melhora por conta da medicação usada no tratamento da doença. Porém, mesmo estável, ela segue entubada na UTI.

Veja o vídeo: