Vídeo: homem coloca fogo em vigia, que fica pelado e foge de bicicleta

Um morador de rua ateou fogo em um vigia noturno em Guaianases, zona leste de São Paulo, na última quinta-feira (11/1). O homem, de 60 anos, teve queimaduras de terceiro grau.

Câmeras do circuito de segurança da rua registraram o momento em que o suspeito se aproxima do vigia, carregando um galão de álcool. Ele joga o líquido no homem e começa a discussão. O vigilante corre, mas o morador de rua o persegue, lançando mais álcool.

Então, o suspeito ateia fogo na vítima e foge. O vigia corre pela rua, em chamas. Ele encosta na calçada e tira a roupa, livrando-se do fogo. Nu, o vigia monta em uma bicicleta e sai do local, em busca de ajuda (veja abaixo).

O vigilante foi socorrido no Hospital Geral de Guaianases. Não há atualizações sobre o estado de saúde dele. A esposa da vítima falou à TV Record sobre o crime.

“O cara chegou falando que ele [vigilante] fez uma coisa para ele [morador de rua] no passado, há quatro anos. Mas ele não fez nada, nunca bateu nele, nunca nem viu ele. [O vigilante] tentou argumentar com o rapaz, mas ele não quis conversar”, disse a mulher.

O caso foi registrado no 44°DP (Guaianases). A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que o suspeito ainda não foi identificado. A Polícia Civil “segue realizando diligências para identificar a autoria e esclarecer os fatos”, disse a pasta.