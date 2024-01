VÍDEO: homem toma surra de garotas de programa após contratar serviço e não pagar

Um vídeo que circula na internet nesta terça-feira (16) mostra um homem, com identidade não identificada, sendo agredido por um grupo de mulheres após supostamente não pagar por um programa feito por elas.

O caso teria acontecido em um bar, chamado “Palha de Arroz”, no Centro de Cruzeiro do Sul. Nas imagens a vítima aparece sendo agredidas com socos e chutes por quatro mulheres.

Enquanto a agressão acontece, outra pessoa filma ação sem intervir. Uma voz ao fundo do vídeo pede para que as agressoras usem uma perna-manca. Uma delas utiliza uma garrafa para atingir o homem. Assista: