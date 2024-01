Vídeo: Ludmilla foge de fã que invadiu palco durante Réveillon no RJ

Ludmilla foi a principal atração no Réveillon do Rio de Janeiro e cantou para mais de 2 milhões de pessoas que foram à Copacabana. Entretanto, a artista passou por um perrengue quando um homem invadiu o palco e correu atrás dela.

Sem pensar duas vezes, a intérprete do hit É Hoje saiu correndo e esperou que os seguranças levassem o fã dali. Enquanto isso, a banda continuava tocando. Lud, inclusive, não se desconcentrou e voltou a cantar no momento certo. Confira o vídeo aqui.

No Twitter, diversos usuários brincaram com a situação. “O pau torando no palco: A banda não parou. O bale não parou. A bicha, que é cria de Caxias, saiu na hora certa e voltou na hora perfeita. Isso nem é cinema, é profissionalismo! Chocada”, disse uma. “Ludmilla foi muito profissional em saber sair dessa situação sem causar pânico e ainda voltou para a performance na hora certinha da música”, disse outro.