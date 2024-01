Vídeo: mãe de Melody detona Anitta por sugerir namoro com Marcelinho

Anitta e Melody, finalmente, lançaram uma música juntas. Após o divulgação de Mil Veces e as duas fazerem um show em Salvador Bahia, a Poderosa sugeriu que a parceira, de 16 anos, e Marcelo Sangalo, de 14, filho de Ivete Sangalo, deveriam ficar. Mas a tentativa de aproximação dos dois adolescentes não foi bem vista pela mãe de Melody, Day Lima.

Nos stories do Instagram, ela soltou o verbo contra Anitta: “Muito feio isso, o povo está forçando um namoro só para gerar engajamento. Acorda Brasil. @anitta vai ser mãe primeiro daí depois você pode arrumar namorados para suas filhas”, disparou.

Logo depois, Day gravou uma sequência de vídeos e aproveitou para detonar a nova música da filha com Anitta. De acordo com ela, a letra é inapropriada para a idade de Melody.

“Sobre o assunto que estão falando, eu não sei. Eu sou só a mãe e uma mãe distante, porque sou bloqueada [nas redes sociais], não falo com ela, porém mesmo assim eu defendo em termos do que está errado, está errado”, começou.

E seguiu com seu desabafo: “Esse negócio de namoro com menino, que ridículo. Eu sou fã da Anitta, mas nisso eu não apoio. Ela querer forçar um namoro da minha filha com o filho da Ivete Sangalo. Nada a ver, perdeu ponto comigo Anitta, porque eu queria ver se fosse a sua filha. É fácil querer arrumar namorado pra filha dos outros”.

Em seguida, a mãe de Melody criticou a nova música: “Sobre essa música nova dela com a minha filha. Não gostei da letra. Uma adolescente de 16 anos cantando sobre estar no quarto fazendo bebê? Ridículo. Tanta música boa, bonita para gravar e virar hit de Carnaval, vai apelar assim?”, disparou.

Day elogiou a produção, mas voltou a falar sobre a letra: “Minhas filhas podem ficar com raiva, tô nem aí, fica. Mas eu não vou ser aquela mãe submissa que vai apoiar algo que não gostei. O que eu não gosto, falo na cara. Não curti essa música nova da Melody com a Anitta devido à letra. A produção tá excelente, mas a letra, horrível pra idade dela, muito pesada”.

Ela ainda declarou não se importar com as críticas: “Eu tenho direito de vir falar minha posição, seja das minhas filhas, seja de qualquer coisa. A rede social é minha, quem paga a internet sou eu, quem paga meus boletos também sou eu”.

E finalizou: “Não gostei da atitude da Anitta, porém a Mel respondeu que está conversando com ele, mas a gente sabe que é tudo marketing. A pessoa quer fazer a música bombar mais fazendo namorinho. Feio, não concordo, não gostei. Eu sou assim, o que não quero pra mim, não quero pros outros”.

Após o assunto viralizar nas redes sociais, Melody contou ao Fofocalizando que ela e Marcelinho estão conversando: “Ter a Ivete de sogra, eu não sei, mas a gente já está trocando contato, já estamos vendo de se encontrar. Ele parece ser bem gente boa, é só para conhecer ele mesmo”, revelou.

Depois, a cantora disse que ainda não dá detalhes para o encontro: “Eu estava de férias em Gramado [no Rio Grande do Sul] esses dias e cheguei hoje, então a gente está vendo porque eu acabei de chegar em casa, mas em breve”.

Marcelinho reagiu após sugestão de affair

Anitta e Ivete Sangalo criaram um climão durante um evento na Bahia no último sábado (6/01). As cantoras estavam dialogando, quando a Girl From Rio sugeriu que o filho de Ivete, Marcelo Cady, vivesse um affair com Melody.

A brincadeira viralizou e Marcelo usou as redes sociais para comentar a possibilidade. Ao compartilhar o vídeo, ele escreveu “ninguém tá puro” e mencionou Melody, com um emoji de beijinho. A cantora, de 16 anos de idade, também compartilhou um vídeo do momento com emojis “rindo de nervoso”.

Entenda o caso

A cantora Ivete Sangalo segue brincando e entregando possíveis affairs de personalidades e celebridades. Durante o ensaio de Anitta no Centro de Convenções de Salvador, a baiana indicou que a funkeira estaria com paquera na capital baiana, que seria seu vizinho.

“Ele [affair de Anitta] está aqui. Esse menino que você está pegando é meu vizinho. Eu conheço ele, ele está do lado de lá. Vou mostrar para o Brasil quem é. É um gatinho, ele é meu vizinho. Vou dizer o nome dele […]”, revelou Ivete em tom de brincadeira.

A apresentadora também disse que foi o seu filho mais velho, Marcelo Sangalo de 14 anos, que revelou à mãe com quem Anitta estava ficando.

“Marcelo falou: minha mãe eu sei com quem Anitta está ficando”, disse. Em seguida, as duas brincaram sobre Marcelo Sangalo, (filho mais velho de Ivete), de 14 anos, paquerar a jovem cantora Melody, de 16 anos.

“O Marcelo tem que pegar a Melody”, brincou Anitta, se referindo a cantora e compositora Melody. Após a declaração de Anitta em tom de brincadeira, Ivete disse que bastava Melody aceitar ficar com o filho dela. A baiana ainda brincou dizendo que Anitta estaria na “lista” de Marcelo.