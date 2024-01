Vídeo: Maraisa vira meme ao confundir garrafa de bebida com microfone

Maraisa reatou com o noivo

O noivado de Maraisa e Fernando Mocó vai muito bem, obrigado. A cantora e o empresário, que romperam por um tempo, passaram o Natal juntinhos na casa da artista. Ele, inclusive, posou com a amada e a cunhada na árvore de Natal.

Maraisa ainda publicou um vídeo onde fazia um pedido todo especial para o Papai Noel: “Eu não desisto, Papai Noel. Manda pra mim um namorado, um marido. Já quero casar e na próxima vez já quero a criança aqui”, brincou.

O personagem, então, rebateu: “Tá certo, é um pedido um pouco mais difícil, você sabe, né? Então, fecha os olhos, peça com muita fé ‘eu quero um marido’ que eu acho que ele aparece”.

Logo depois, Maraisa obedeceu: “Eu quero um marido alto, que goste de beber cachaça, seja bonito, inteligente, que goste de música”, pediu. O bom velhinho atendeu e nesse momento Fernando Mocó entrou em cena e deu um beijo na noiva.

Os fãs da cantora se divertiram com a brincadeira: “Maraisa, me empresta esse Papai Noel aí, rapidão? kk”, escreveu uma. “Ele demorou, mas preparou do jeitinho que você pediu ❤️ Que Deus abençoe muito 🙏🏽”, desejou outra. “Você merece tanto, minha vida! Tudo que você desejar e sonhar, se realize!! Toda felicidade do mundo e que Deus abençoe vocês sempre. Te amo. Amo vocês! ♥️”, declarou-se uma terceira.

Maraisa e Fernando Mocó começaram a namorar em junho deste ano, mas se conhecem desde a infância. Os dois eram vizinhos em Araguaína, município do Tocantins, e ele ajudou a cantora ainda no início de sua carreira, divulgando as músicas dela pela cidade com um carro de som.

O término

Maraisa estava solteira até pouco tempo, mas o rompimento foi curto. A dupla da Maiara confirmou o fim do relacionamento de 4 meses com Fernando Mocó, no fim do mês passado, para o colunista Lucas Pasin, do UOL. “Estava bastante complicado para mim, trabalho demais”, disse.

“Terminamos o noivado sim. Estava bastante complicado para mim, trabalho demais. Mas está tudo bem, tudo em paz”, esclareceu.

Os fãs da cantora começaram a especular a separação após a moça arquivar as fotos com o ex-amado em seu perfil do Instagram. No último dia 10, a sertaneja se declarou no aniversário do rapaz.

“Quero pra sempre ser a primeira a lembrar essa data daqui para o resto das nossas vidas, a primeira ligação sempre será a minha, independente de qualquer lugar do mundo que eu estiver, que Deus derrame muitas bênçãos sobre sua vida”, desejou na ocasião.

Fernando Mocó é empresário, comandando lojas de móveis e eletrodomésticos. Além disso, ele também é dono de uma loja que vende itens automotivos. Antes dele, Maraisa estava se relacionando com o músico Fabrício Marques, com quem terminou em janeiro de 2021.