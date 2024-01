Vídeo mostra idoso sendo esfaqueado após negar dinheiro a homem na rua

Um idoso foi vítima de uma tentativa de homicídio na manhã desta sexta-feira (26), no Centro de Cruzeiro do Sul. Ele teria levado uma facada no abdômen após negar dinheiro a homem na rua.

A ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança, que mostram o momento exato em que a vítima está parada em frente a um estabelecimento comercial e o agressor se aproxima por trás, desferindo a facada logo em seguida.

Segundo informações, a motivação para a ação teria sido o fato do autor do crime ter pedido dinheiro e a vítima ter negado. “Manda eu ir trabalhar agora”, disse o homem após desferir a facada.

O criminoso fugiu do local tomando rumo ignorado após o crime. A Polícia Militar foi acionada, mas até o momento o autor não foi capturado. Veja o vídeo: