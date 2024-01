Vídeo mostra jovem passando por tribunal do crime e depois sendo executado

O jovem ex presidiário identificado como Rafael Soares Reis, 22 anos, foi brutalmente assassinado com 11 tiros de pistola, na noite desta quinta-feira (11), após passar por um tribunal do crime no residencial popular Orgulho do Madeira, situado no bairro Jardim Santana, área leste de Porto Velho.

De acordo com as informações o jovem, que pertencia a um grupo criminoso, teria sido levado por vários elementos para dentro de um apartamento, onde lá ele teria passado por um tribunal do crime, onde foi sentenciado à morte.

Os suspeitos amarraram as mãos da vítima para trás com uma camisa e o levaram para trás do residencial, onde lá os criminosos executaram a vítima com vários tiros de pistola nas costas, cabeça e na sequência fugiram do local, toda ação criminosa foi registrada por um celular e logo os vídeos começaram a circular nas redes sociais.

Durante o trabalho da perícia foi constatado que a vítima foi alvejado com 11 tiros, após a conclusão o corpo foi removido pelo rabecão e levado para o Instituto Médico Legal (IML), para exames de necropsia. A Polícia Civil da delegacia de homicídios agora seguirá com as investigações para elucidar o assassinato.