Vídeo mostra momento em que candidato é eliminado no TAF do concurso da Polícia Penal

A segunda fase do aguardado concurso da Polícia Penal está em pleno andamento, marcada pelos desafios do Teste de Apetidão Física (TAF) que têm intrigado candidatos em todo o estado. Um vídeo viral na internet capturou um momento tenso durante uma etapa do TAF, na qual um candidato de Cruzeiro do Sul luta para executar as 06 (seis) barras exigidas para a classificação.

A cena, que se desenrolou durante as provas também realizadas na capital Rio Branco, levanta preocupações sobre a performance de alguns candidatos nesta fase crucial. O candidato em questão não conseguiu atender aos requisitos estabelecidos, indicando que a aprovação no teste físico está longe de ser garantida para todos.

A incerteza em torno da não classificação desse candidato abre espaço para especulações sobre possíveis mudanças na ordem de classificação na segunda fase do concurso.

Além das barras, os candidatos passam pelo teste de corrida, flexão de braço e abdominal. O Iapen oferece vagas para ambos os sexos, no segundo concurso efetivo da instituição criada em 2008, no Estado do Acre.

