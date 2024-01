Nesta terça-feira (30/1), Beatriz Reis foi às lágrimas durante uma dinâmica no BBB24. Na ação, a sister recebeu a barraca que usava para trabalhar como camelô no Brás, em São Paulo. Num vídeo, que circula nas redes sociais, é possível ver a Pipoca ainda novinha, feliz com seu trabalho. “Gente, meu feriado tá sensacional!”, comemorou no registro.

“A sujeira nos ferros, tudo de onde eu vim. A barraca significa tudo para mim, camelô, rua, porque foi onde consegui pagar meu teatro, me formar como atriz, foi onde consegui compreender essa alegria dentro de mim”, disse emocionada aos colegas de confinamento. Bia ainda aproveitou a oportunidade para justificar seu jeito expansivo e extrovertido, que acaba incomodando e gerando dúvidas em outros participantes: “A gente pode parecer forçada, exagerada, mas é uma alegria que não cabe dentro de mim”. A mocinha continuou desabafando e contou que a profissão passou de geração em geração entre seus parentes e que, através dela, alcança seus objetivos. “Eu aprendi isso na rua, correndo do rapa e enfrentando um monte de obstáculos. As pessoas falam assim ‘ah, você é filha de pobre, não vai ser atriz, não vai conseguir realizar seu sonho’, e a minha família veio disso. Minha mãe estava comigo na barriga e já vendia fruta. A barraca significa tudo para mim”, frisou. No programa, Beatriz revelou para Wanessa Camargo que vendia cópias piratas dos CDs dela e virou meme: “Sempre falei lá fora: ‘Ah, se essas barracas falassem, se esses ferros falassem’… Ia dizer muita coisa, porque tem muito significado, a rua é tudo para mim, é tudo”. Reis encerrou realizada, afirmando que não se arrepende e, nem muito menos, se envergonha de ter ganhado a vida como camelô. “Se Deus perguntasse o que eu queria ser de novo, onde eu queria nascer, eu escolho a mesma família, a mesma barraca”, concluiu.