Vídeo: PM agride homem com cotovelada no rosto dentro de padaria

São Paulo — Um policial militar fardado agrediu um homem com uma cotovelada no rosto dentro de uma padaria, em Jacareí, no interior de São Paulo, na noite da última quarta-feira (24/1). O homem (foto de destaque), de 27 anos, teve hemorragia ocular e pode passar por cirurgia.

Uma câmera de segurança do estabelecimento registrou o momento em que o homem, acompanhado da esposa e da filha, aguarda na fila da padaria. O PM está parado ao lado do balcão. Após uma mulher ser atendida, o homem se aproxima da funcionária da padaria, com uma sacola na mão, e diz algo.

Então, ele se vira para o policial e os dois parecem ter um breve diálogo. O PM caminha em direção ao homem e o encara por alguns segundos. De repente, o agente dá uma cotovelada no rosto do homem. O golpe quase acerta a esposa que segurava a filha no colo logo atrás. O PM ainda pega um pacote que a funcionária lhe entrega e deixa o local.

A esposa do homem agredido disse que o PM pensou que ele havia furado a fila. No entanto, o homem não estava na padaria para fazer um pedido, mas para entregar roupas que não serviam mais para a filha a uma funcionária que espera uma neta.

“Eu estava com a minha criança no colo. Ele (o policial) achou que a gente estava furando a fila, foi se aproximando e deu a cotovelada na cara do meu marido”, afirmou a mulher, em entrevista à Rede Vanguarda.

A família do homem agredido registrou o caso no 3° DP da cidade, que requisitou exame de corpo de delito para a vítima.

A Polícia Militar (PM) afastou temporariamente o policial envolvido na ocorrência das funções operacionais.

“A PM ressalta que não compactua com desvio de conduta e um Inquérito Policial Militar foi instaurado para apuração dos fatos”, informou a corporação, por meio da Secretaria da Segurança Pública (SSP).