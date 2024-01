VÍDEO: policial se envolve em briga no Mercado do Bosque e saca arma durante confusão

O site Notícias da Hora divulgou na manhã deste sábado (27) um vídeo que mostra uma discussão no Mercado do Bosque, em Rio Branco.

Na ocasião, quatro homens protagonizam uma briga com troca de empurrões dentro de uma das lanchonetes do local. Um deles, que seria policial militar, de acordo com o site, dá um chute no outro e saca uma arma – devolvendo em seguida para dentro da calça.

O fato foi gravado por pessoas que estavam no local e acompanharam a briga.

Nossa reportagem entrou em contato com a PM, que informou ao ContilNet que o caso chegou ao conhecimento da assessoria de comunicação da corporação e que o órgão deve se manifestar nas próximas horas.

CONFIRA O VÍDEO: