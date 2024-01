Vídeo: veja dicas de aluno nota mil no Enem

Com uma redação impecável que resultou em nota mil no (Exame Nacional de Ensino Médio) Enem, o estudante Lucca Santos Aguilar, 17, concedeu entrevistas e deu dicas de como alcançar a proeza. O jovem ressaltou a importância de valorizar a saúde mental e ter tempo livre com amigos e famílias. Também destacou o papel de leituras para aumentar pontos de vista que sirvam como possíveis argumentos.

Veja o vídeo dos conselhos de Lucca:

“Primeiramente, esteja atento à sua saúde mental. Estar tranquilo no dia da prova e se sentir confiante devem ser seus principais objetivos ao longo da sua preparação”, disse o jovem. Lucca foi o único estudante do Distrito Federal a tirar mil na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2023. No Brasil, apenas 60 candidatos realizaram a façanha de obter a nota máxima no exame.

“Invista em si mesmo, faça uma atividade física, passe tempo com outras pessoas e percorra esse caminho com leveza. Embora seja muito difícil, não se esqueça: isso é uma fase, vai passar”, aconselhou Lucca.

Ele ainda reforça que não se deve viver apenas em função da prova. “Separe um tempo da sua semana para ver séries, filmes, ouvir músicas e ler. Ampliar seu repertório é essencial para conseguir bons resultados, leia também redações nota mil de edições anteriores do Enem, pois existe um padrão e você pode aprender muito com os acertos de outros estudantes”, conclui.

Resultado

Estudante do Leonardo da Vinci, da Asa Norte, Lucca conta que estava em casa, almoçando com a família, quando recebeu a notícia. “Não consegui acreditar de primeira, por isso conferi três vezes antes de comemorar e mandar mensagem para meus amigos contando a novidade. Não esperava que eu fosse tirar nota mil, pois, ao longo do ano letivo, não alcancei esse resultado em nenhum simulado, foi uma surpresa muito boa”, diz o rapaz.

Lucca detalha que sempre gostou de escrever, principalmente cartas, crônicas, contos e poesias. No entanto, o jovem também se aventurou pela escrita acadêmica. “Ao longo do meu ensino médio, escrevi artigos científicos ao participar de projetos como a Iniciativa Logos e o programa júnior da Academia de Ciências de Nova York”, comentou.

O estudante pretende cursar Engenharia de Computação na Universidade de Brasília e, apesar da excelente pontuação, não tinha como foco dos estudos a redação. “Busquei focar em matemática e ciências da natureza, pois são as matérias com maior peso para o meu curso. Gostava de estudar redação aos finais de semana, ler produções nota mil de outras edições do Enem, pesquisar repertórios e analisar possíveis temas”.

A redação de 2023 abordou como tema “Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil”. Para Lucca, o assunto foi extremamente relevante pensando no contexto nacional. “Foquei em falar sobre como o trabalho de cuidado é amplamente desvalorizado, pois, embora desempenhem uma função fulcral dentro da sociedade, muitas donas de casa e cuidadoras escutam coisas como ‘você não pode estar cansada, nem trabalha!’, detalhou

“Além disso, argumentei que o trabalho de cuidado, assim como qualquer outra ocupação, não deve impedir o desenvolvimento pessoal das mulheres e não deve prejudicar seus estudos”, completou. Apesar da felicidade com a conquista notória, o estudante disse que ficou triste ao ver que poucos também conseguiram, especialmente, em escolas públicas.