Vídeo: volume na calça de Xanddy durante show causa alvoroço

A apresentação de Xanddy no evento A Melhor Segunda, realizado na Arena Fonte Nova, em Salvador, Bahia, causou um verdadeiro alvoroço entre os fãs do cantor. E não apenas pela sua performance.

O público ficou animado com o volume na calça do artista que, como sempre, se entregou e rebolou bastante. No Twitter, ele foi elogiado: “Coisa de doido”, disse um. “E que segunda mesmo, hein, Xanddy?”, brincou outro.

Revelações íntimas de relacionamento com Carla Perez

No fim do ano passado, o cantor Xanddy abriu o jogo sobre a vida sexual ao lado da esposa e ex-dançarina do É o Tchan, Carla Perez. Ao UOL, ele afirmou que os dois já fizeram sexo em um local público mesmo depois da fama. E ainda arrematou: “Tivemos que improvisar”.

O cantor contou que uma vez, ao interagir com fãs e seguidores nas redes sociais, por meio das caixinhas de perguntas, perguntaram se ele já tinha transado na árvore. “Na árvore é difícil, mas veja: eu já transei em uma praia”, entregou o artista.

Na época, os dois já eram famosos e poderiam muito bem ser reconhecidos. “Então, foi um negócio… E não era uma praia deserta, não. Tinha um negocinho que a gente teve que improvisar”, relembrou sobre a aventura.

Em 2021, desta vez por meio das redes sociais, Xanddy falou sobre a vida íntima com Carla Perez. Ao responder uma pergunta de um seguidor, sobre a média semanal de sexo, ele garantiu que o casal transava todos os dias.

“Semanal? Diária, minha filha!”, corrigiu Xanddy, arrancando uma longa e alta gargalhada de Carla Perez. “Você está rindo de que?”, questionou o cantor do Harmonia do Samba. Carla, então, solta apenas um: “eu quero morrer”.

Filha de Xandy recebe declaração da namorada

Camilly Victoria, filha mais velha de Carla Perez e Xanddy, recebeu uma uma declaração de amor da namorada, a norte-americana Daze, durante uma interação em seu story do Instagram, no início de setembro. “Você é minha”, afirmou a moça.

“Você é a mulher mais bonita do mundo e você é minha”, escreveu Daze. Derretida, Camilly respondeu: “Você que é, princesa, e você é toda minha”, respondeu Camilly.

Porém, o que surpreendeu a web foi o comentário que ex-vocalista do Harmonia do Samba deixou em uma publicação que compartilhou a notícia. “Deixem minha bichinha ser feliz!”, pediu o baiano.

Ainda na internet, a cantora foi questionada sobre como lida com os boatos sobre sua vida: “Já me acostumei com os boatos. Quem está feliz consigo mesmo, não sai falando da vida de ninguém. O importante é ser feliz, verdadeira, cuidar de quem eu amo e de minha vida”, declarou.

Anteriormente, logo que surgiram as primeiras notícias sobre a relação, Camilly Victória se pronunciou sobre sua família não aceitar seu relacionamento homossexual. “Meu pai tem um coração tão gigante e ver esses sanguessugas inventando coisas pra magoar ele e nossa família, prova que, não expor nossas vidas nas redes é a melhor coisa que podemos fazer”, explicou em um comunicado oficial.

E a herdeira completou: “Fico triste em ter que vir aqui para desmentir e explicar qualquer coisa sobre minha vida pessoal e de minha família, mas como essa situação está tomando uma proporção enorme, quero ser 100% honesta”.

E ela seguiu esclarecendo como é a sua convivência familiar, além de garantir que Xanddy e Carla são a favor das suas decisões: “Meus pais me criaram e me educaram muito bem, sempre com MUITO amor, apoio e respeito. Eles me amam, aceitam e respeitam como EU sou, nem mais nem menos. Sempre deixaram muito claro que me apoiam em tudo. Me sinto desrespeitada em ver que minha sexualidade está sendo um tópico de discussão, e mais desrespeitada ainda em ver que mentiram sobre meus pais não me apoiarem para chamar mais atenção”.