Wilson Fittipaldi se engasga no almoço de Natal e tem parada cardíaca

Wilson Fittipaldi Jr., ex-piloto de Fórmula 1, foi encaminhado para um hospital particular em São Paulo, no dia 25 de dezembro, após se engasgar com um pedaço de carne e sofrer uma parada cardíaca. Fittipaldi comemorava seu aniversário de 80 anos em um almoço de Natal com a família.

O ex-piloto precisou ser reanimado e permanece internado desde o ocorrido, intubado e sob efeito de sedação. Wilsinho está no Hospital Prevent Sênior, no Itaim Bibi, em São Paulo.

A informação foi divulgada pela família nas redes sociais do ex-atleta de automobilismo, nesta quinta-feira (4/1).

“No almoço de Natal, o Wilsinho se engasgou com um pedaço de carne e teve uma parada cardíaca. Foi reanimado e se encontra sedado e intubado, estamos aguardando ele acordar. Ele tem um histórico pós-cirúrgico difícil de retorno pós-sedativo. Um dia por vez, vamos aguardar”, afirmou a esposa do ex-piloto.

Wilson Fittipaldi Jr. é irmão do bicampeão da Fórmula 1, Emerson Fittipaldi, e correu por três anos na principal categoria de automobilismo do mundo. Wilsinho pilotou pelas equipes da Brabham e pela Copersucar, única escuderia brasileira da história da Fórmula 1.