Zé Marco quer a evolução da Adesg até a estreia no Estadual

A Adesg empatou com o Galvez por 0 a 0 nesse sábado, 20, no estádio Nabor Júnior, em Senador Guiomard, em mais um amistoso da fase de preparação visando o Campeonato Estadual, competição programada para começar no dia 17 de fevereiro.

Para o técnico Zé Marco, o confronto foi um bom teste e a Adesg apresentou evolução em relação ao primeiro amistoso da temporada.

“O confronto contra o Galvez foi mais de imposição física e conseguimos criar boas chances de gols. O Estadual vai ser muito difícil e as partidas serão neste nível, com jogadas fortes e muita disputa. Precisamos manter a evolução pensando na estreia”, avaliou o treinador do Leão.

Grupo completo

Com a chegada do goleiro Douglas Henrique, a Adesg fechou o elenco para o início do Estadual. A estreia da equipe de Senador Guiomard será no dia 17 de fevereiro contra o Andirá, no Florestão.

Mais uma semana

O elenco da Adesg inicia nesta segunda, 22, com um treino físico, pela manhã, mais uma semana de treinamentos. A equipe deve realizar o terceiro amistoso no sábado, 27, em Sena Madureira.