Zé Marco vai intensificar trabalhos táticos na Adesg

A Adesg faz o jogo de abertura do Campeonato Estadual contra o Andirá no dia 17 de fevereiro, no Florestão, e por isso o técnico Zé Marco vai intensificar os trabalhos táticos do Leão em busca do nível ideal para o início da competição.

“O elenco da Adesg foi montado para disputar o título e por isso precisamos trabalhar e entender essa pressão. Evoluir na parte tática é fundamental para jogar uma competição bem difícil”, avaliou o treinador.

Amistosos mais fortes

Segundo Zé Marco, a Adesg precisa realizar amistosos mais fortes visando o Estadual. “Vamos entrar na reta final de preparação. Chegou o momento de realizar ajustes para podermos definir a formação titular e as variações táticas”, explicou o treinador.