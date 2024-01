Zilu Godoi adia volta ao Brasil após pedido de Marcus Buaiz; entenda

Após Wanessa Camargo explicar que Zilu Godoi estaria vindo ao Brasil nesta quinta-feira (26/1) para auxiliar no cuidado dos filhos, a influencer foi ao Instagram para revelar que adiou a viagem. Morando nos Estados Unidos, ela contou que Marcus Buaiz, ex da cantora, pediu para que ela viesse na próxima semana.

“Wanzinha, você está falando que eu estou chegando hoje no Brasil. Filha, não estou. Só chego semana que vem porque o Buaiz que vai ficar com as crianças, ele prefere ficar com as crianças lá. Acho que ele está saindo do Rio para ir para São Paulo levar as crianças. Segunda-feira tem aula”, contou Zilu.

Zilu explicou que, por conta do trabalho, só voltará ao Brasil na próxima semana. “Ele quer ficar com as crianças, mas semana que vem eu estou lá se Deus quiser. Aconteceu uns contratempos aqui, estou gravando minhas coisas, bastante trabalho, por isso que não fui ainda, estou deixando tudo pronto para que eu possa ficar mais tempo aí com o Marcus, as crianças enquanto você está na casa. Quero que você fique até o final”, completou.

Cleo Loyola, ex-esposa de Luciano Camargo, foi ao Instagram para falar sobre Wanessa Camargo, que atualmente está no BBB 24. A youtuber acusou a cantora de ameaçar Marcus Buaiz, pai de seus filhos, com um facão e de ter tido vários “surtos” durante o casamento.

“Eu estou achando a minha sobrinha Wanessa Camargo tão estranha nesse BBB. Eu tenho certeza absoluta que devem ter aumentado a dose dos remédios dela”, declarou Cleo, que citou os supostos surtos da cantora.

“Nem parece a mesma que surtava com o Marcus Buaiz, jogava panela para cima e para baixo. Colocava o cara para correr até mesmo com lâmina, com um facão. Ih! Cada surto que essa menina teve nesse casamento, não é verdade?”, pontuou.

A ex-mulher de Luciano ainda chamou a cantora de “planta” no BBB. “Não estou conseguindo entender, está parecendo uma planta. Ou melhor, pior do que uma planta: uma planta com cigarro na boca. Ou melhor, uma planta, vegana, com um cigarro na boca”, disse.

Por fim, ela voltou a falar sobre supostos remédios que a cantora precisaria tomar. “Não estou entendendo essa personagem. Essa menina está bem interessante, ela não é assim, não. Isso é do barraco de primeira categoria. Doideira, hein. Os remédios foram aumentados nesse BBB pra ela, tenho certeza”, encerrou.