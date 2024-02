2024 é ano bissexto: saiba por que e conheça previsões e curiosidades

Camilla Lemos nasceu no dia 29 de fevereiro de 2000. Ou seja: comemora seu aniversário de 24 anos nesta quinta-feira (29/2). Mas, curiosamente, ela brinca ao dizer que, na verdade, completa apenas 6 anos. Explica-se: a data em que nasceu só aparece nos calendários de quatro em quatro anos, naqueles conhecidos como bissextos. Exatamente como o ano de 2024.

“Desde criança meus pais já me explicavam sobre esse fato único e engraçado. Eu ficava muito triste por não entender bem quando eles falavam que naquele ano eu não faria aniversário”, conta Camilla. “Eu costumo e gosto de comemorar no dia 1º de março, a lógica que sigo é: um dia depois do dia 28”, conta.

Mas por que, de quantro em quatro anos, são necessários 366 dias, em vez de 365, para a Terra fazer o movimento de translação e dar uma volta em torno do Sol e para Camilla “fazer aniversário”?

A resposta é bem simples. A necessidade de um ano bissexto – aqueles que possuem um dia a mais – surgiu junto com a determinação do que demarca o período de um ano terrestre: o tempo que a Terra leva para dar uma volta inteira ao redor do Sol.

Tecnicamente, esse movimento leva 365 dias. Mas, na verdade, esse não é um número exato. De acordo com astrônomos, o planeta Terra precisa de cerca de 365 dias e 6 horas para completar a caminhada ao redor do Sol. Se essas horas extras forem somadas, em quatro anos se tem 24 horas, ou seja, um dia a mais, estabelecido no calendário em 29 de fevereiro.

Casal bissexto

A estudante de odontologia Gabriele Lima, que também completa 24 anos nesta quinta, diz gostar da data. “Não vejo nenhuma desvantagem. Me sinto especial fazendo parte de uma minoria que faz aniversário nesta data e sempre me rende bastante conversa com pessoas novas que entram na minha vida”, afirma.

Para Gabriele, o tão aguardado dia do aniversário se tornou ainda mais especial. “Meu atual namorado também faz aniversário no dia 29 de fevereiro e tem a mesma idade que eu. Temos apenas seis horas de diferença. Quando estávamos nos conhecendo e descobrimos, foi um misto de sentimentos, de incredulidade e choque. Agora, felicidade por comemorarmos essa data tão especial para nós juntos”, compartilha a estudante.

Mas se há alguns que acham divertido ficar mais velho só a cada quatro anos, há os que veem o fato com um pouco de receio. Mamãe de primeira viagem, Fernanda Cristina da Silva, de 29 anos, viralizou nas redes sociais ao fazer um pedido para o filho que ainda está na barriga: “Não nasça no dia 29 de fevereiro”.

“Eu acho que deve ser frustrante para a criança fazer aniversário, de fato, só de quatro em quatro anos. Mas eu também entendo que é uma data especial e fora do comum. Meu parto pode acontecer a qualquer momento. Então, até passar o dia 29 de fevereiro, acho que a minha ansiedade só vai aumentar”, diz Fernanda.

O que dizem os astros?

A astróloga Talita Fernandes explica que, apesar de um dia a mais no calendário, os anos bissextos não apresentam uma influência direta nas interpretações astrológicas. Apesar disso, de acordo com ela, diversos eventos importantes estão previstos para 2024. Entre eles a entrada de Plutão no signo de Aquário, onde permanecerá pelos próximos 20 anos.

“Essa movimentação instiga mudanças profundas, especialmente no contexto social e coletivo. Nesse período, há uma tendência para que a humanidade esteja mais conectada e atenta às necessidades uns dos outros, promovendo uma sociedade mais engajada e solidária”, acredita Talita.

“É interessante notar que a última vez que vivenciamos esse trânsito foi em 1797, durante a Revolução Francesa, um período marcado por grandes transformações sociais e lutas pela igualdade”, compara.

Saturno em Peixes

A também astróloga Giselle Kerscher explica que a efeméride também traz mudanças pessoais. “Para saber como esse trânsito de 20 anos vai trazer mudanças bruscas nas nossas vidas é necessário que a pessoa faça o seu mapa astral para descobrir qual a casa que ela possui Aquário. Também é importante verificar se há planetas nessa casa.”

Outros eventos astrológicos significativos para esse ano são a entrada de Saturno em Peixes, que promete nos convidar a encarar a realidade de forma mais objetiva e madura, e uma conjunção entre Urano e Júpiter na 20ª casa do signo de Touro.

“O que nos pede mudanças significativas e uma nova perspectiva em relação à forma como lidamos com nossos recursos naturais e com a natureza como um todo”, de acordo com Talita.

A astróloga ainda esclarece um dos principais questionamentos daqueles que nascem no dia 29 de fevereiro: quando o aniversário deve ser comemorado?

“A astrologia resolve essa questão através da técnica da Revolução Solar, na qual se observa o grau em que o Sol estava no momento do nascimento do indivíduo. Isso determina o dia em que o Sol retorna ao mesmo grau em um ano normal, que pode ser 28 de fevereiro ou 1º de março, sem afetar o mapa astral de forma alguma”, informa Talita.

Ou seja: no ano que vem, não custaria nada àqueles que nasceram em 29 de fevereiro dar uma conferida no mapa astral para, enfim, determinar o dia das comemorações. Afinal, como diz o velho ditado, “os astros não mentem jamais”. E parabéns aos aniversariantes.