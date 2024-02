2XKO: como se inscrever para testar o novo jogo de luta da Riot Games

Mesmo com o lançamento definido apenas para o ano que vem, a Riot Games já abriu inscrições para os primeiros testes domésticos do jogo. A empresa ainda não definiu uma data exata, mas é esperado que a demo aconteça até o final de 2024. Veja, a seguir, como se inscrever para testar 2XKO, o jogo de luta do LOL.

Como se inscrever na beta do 2XKO

Passo 1. Acesse a página de inscrição do 2XKO (https://survey.alchemer.com/s3/7676011/Playtest-Signup). É necessário dar consentimento para iniciar a pesquisa, que será composta de diferentes perguntas com respostas confidenciais. Após a autorização, clique em “avançar”;

Passo 2. Responda às perguntas sobre o seu perfil. Não é necessário dizer seu gênero ou dar seu nome próprio: apenas idade, e-mail e país onde mora. Depois, mais uma vez, clique em avançar;

Passo 3. Durante o questionário, as perguntas terão como foco os seus hábitos e gostos pessoais, como experiência com jogos de luta, disponibilidade de equipamentos e games favoritos do gênero. Não há respostas certas ou erradas na inscrição, que deve teve demorar cerca de cinco minutos para ser finalizada;

Passo 4. Pronto! Você já realizou a sua inscrição para os testes de 2XKO. Porém, vale lembrar que o questionário não garante a sua participação. Caso você seja selecionado, o convite chegará no seu e-mail em algum momento de 2024.