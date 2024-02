8 jogos que você tinha no seu celular há 10 anos e não se lembrava

A jogabilidade explora o touch dos aparelhos. O aplicativo transforma um simples toque em uma espada ninja afiada. Sendo assim, basta deslizar o dedo na tela para cortar os alimentos. É possível ter pontuações mais altas ao cortar várias frutas com um golpe só, ou até mesmo dar vários golpes em uma fruta especial. Desenvolvido pelo Halfbrick Studios, Fruit Ninja ainda pode ser jogado no Android e iPhone (iOS), em iOS 11 ou superior.

5. Temple Run

Temple Run é mais um jogo de corrida infinita, onde o protagonista é um caçador de relíquias que rouba um artefato sagrado. Ao sair correndo do templo, o personagem começa a ser perseguido por criaturas estranhas. O jogador precisa fugir e coletar as moedas que aparecem no trajeto. Assim como em outros jogos mostrados na lista, os comandos também são feitos apenas deslizando o dedo na tela do smartphone.

A jornada fica cada vez mais difícil com a aparição de obstáculos e mudanças repentinas no cenário. Temple Run é produzido pela Imangi Studios e foi lançado em 2011, mas até hoje pode ser baixado na Google Play Store e App Store. Na época de lançamento também podia ser jogado no Windows Phone.

6. 2048

Menos frenético que as outras opções da lista, 2048 é um jogo casual e que mistura raciocínio com estratégia. No tabuleiro repleto de números, o jogador precisa combinar os blocos com números iguais, que se somam automaticamente, na missão de atingir o 2048. Mas é preciso ter cuidado, pois ao fazer um movimento em uma determinada direção, todos os blocos que podem se mover para aquele sentido são movidos e somados, gerando novos números.

Além disso, toda vez que o jogador faz um movimento, os espaços “vazios” são preenchidos por novos blocos com valores diferentes. A partida acaba quando o jogador fica preso, sem a possibilidade de realizar novas somas. Desenvolvido por Gabriele Cirulli e distribuído pela Ketchapp, 2048 ainda pode ser jogado no iPhone (iOS) ou Android.

7. Hay Day

Hay Day transforma o jogador em um fazendeiro, após receber um pedaço de terra como herança. A proposta do game é cuidar das plantações e dos animais, gerando lucro com a venda de produtos como queijo, manteiga, torta, bolo, pipoca e até roupas. Para avançar, é preciso executar ações, decidir sobre o preço de venda dos produtos e cumprir as missões.

Ao evoluir nos níveis, o jogo desbloqueia novos animais, instalações, objetos decorativos e outros itens que podem ser comprados na Loja, com moedas que são conquistadas ao longo da jogatina. Quem tiver saudades ou quiser conhecer, Hay Day ainda pode ser baixado na Google Play Store e na App Store. Os requisitos mínimos são Android 5.0 ou mais recente, eiOS 11 ou posterior.

8. Meu Malvado Favorito: Minion Rush

Comandar um Minion coletando bananas em uma corrida infinita por cenários diversos, esse é o foco de Minion Rush. Os famosos personagens amarelos precisam atravessar o laboratório do Gru coletando frutas e outros elementos especiais, tudo isso desviando de obstáculos que aparecem ao longo do caminho.

Durante a narrativa, é possível acessar áreas secretas para enfrentar vilões, como Vector. Além disso, o título traz minigames variados para diversificar a jogabilidade e o modo multiplayer. A saga de Minion Rush foi lançada em 2013 pela Gameloft, mas ainda pode ser jogada em celulares Android e iPhone. O download no celular da Apple requer apenas 44,7 MB e tem como requisito mínimo o iOS 5 ou superior.