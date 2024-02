Acre é reconduzido à presidênica de Fórum de Secretários, Câmara Técnica e GCF no Brasil

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, participa nesta terça-feira (6), da Reunião do Fórum de Secretários de Estado de Meio Ambiente da Amazônia Legal, do Comitê Diretivo da Força-Tarefa dos Governadores para Clima e Florestas no Brasil (GCF) e da Câmara Técnica do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia. O Acre, por intermédio da secretária do Meio Ambiente, Julie Messias, foi reconduzido à presidência do Fórum, da Câmara Técnica e à presidência do GCF no Brasil.

O evento acontece no Kubitschek Plaza Hotel, em Brasília, desde a última segunda-feira (5), e conta com a presença de autoridades ligadas à pauta ambiental. A recondução do Acre à presidência foi uma decisão entre os nove secretários da Amazônia Legal, corresponde à totalidade dos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins e parte do estado do Maranhão.

Segundo o site Agência de Notícias do Acre, o governador Gladson Cameli tem impulsionado as ações da política ambiental no estado com atuação ativa nas instâncias de governança da Amazônia.

Para o governador, conciliar a conservação do meio ambiente com a produção é fundamental:

“Temos atuado ativamente para garantir uma participação efetiva e a devida execução das ações para o desenvolvimento ambiental. Estivemos na COP 28 e estamos acompanhando as discussões para manter o Acre inserido. A representação do Acre por meio da Sema, da nossa secretária do Meio Ambiente sendo reconduzida aos importantes espaços de representação da Amazônia Legal nos posiciona muito bem na agenda ambiental nacional e internacional”.

Julie Messias, titular da pasta, agradeceu a confiança de Gladson e de todos os secretários da Amazônia Legal e afirmou que conta com o apoio e atuação conjunta para continuar com o trabalho.

“O olhar integrado de fortalecimento institucional e das políticas públicas ambientais nos reconduziram à presidência de importantes espaços de governança da Amazônia Legal. O fórum tem sido fundamental para o alinhamento da agenda, atuação em conjunto, intercâmbio de informações e busca por captação de recursos com o olhar regional, mas também para as particularidades de cada estado. É uma responsabilidade enorme, e me sinto orgulhosa nessa representação que também sugere o reconhecimento do trabalho feito no ano passado”, disse.

Da equipe do Acre no evento estão presentes, ainda, o presidente do Instituto de Mudanças Climáticas (IMC), Leonardo Carvalho, e o assessor de Planejamento e Recursos Externos da Sema, Elielton Ferreira.