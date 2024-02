Acre teve segundo maior consumo de energia do país em 2023 por conta do calor

As ondas de calor que atingiram o Acre no último ano fizeram com que o consumo de energia elétrica aumentasse no estado. O consumo de energia elétrica no Brasil atingiu 69.363 megawatts médios em 2023, aumento de 3,7% em relação a 2022, conforme dados da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE).

A maioria dos estados apresentou um aumento no consumo em 2023, comparado ao ano anterior. O Acre apresentou o segundo maior aumento, com 11,2%, atrás apenas do Maranhão (33,8%) e na frente do Mato Grosso (9,6%), registrando temperaturas superiores à média histórica.

O aumento da demanda de energia elétrica foi impulsionada pelas ondas de calor no Brasil, principalmente durante o segundo semestre. Além disso, o site Valor Econômico também apontou que a recuperação de alguns setores econômicos desempenhou papel significativo nesse cenário.

“No mercado regulado, no qual os consumidores adquirem sua energia diretamente das distribuidoras, observou-se um aumento de 2,5%”, apontou o site.

Com o calor, os eletrodomésticos como ventiladores e ar condicionado foram mais usados e contribuíram para o aumento do consumo de energia elétrica, principalmente nos últimos meses do ano.

Altas temperaturas

A maior temperatura de 2023, registrada no Acre, foi 40,5ºC, em Assis Brasil, no dia 7 de outubro. Em Rio Branco, a maior temperatura foi 39,1ºC, no dia 19 de outubro.