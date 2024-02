Acreana Leane Teles exibe corpão em desfile na Marquês de Sapucaí, no RJ: fotos e vídeos

A influenciadora e fisiculturista acreana Leane Teles mostrou uma tremenda boa forma e samba no pé na Marquês de Sapucaí, na quarta noite de Carnaval no Rio de Janeiro (RJ).

Na segunda-feira (12), Leane Teles foi destaque na escola de samba Unidos do Viradouro na Marquês de Sapucaí. Essa é a segunda vez que a musa acreana brilha no Carnaval carioca. A Unidos do Viradouro fechou os desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro neste Carnaval de 2024.

Emocionada, a fisiculturista falou da emoção de desfilar no Carnaval carioca. De acordo com a musa, participar do evento cultural se torna viciante. “Gente, isso aqui é surreal! É um caminho sem volta, é um vício; quanto mais tu vais, mais tu queres. Acabou? Não acredito! Parece que passa em segundos,” disse a musa acreana após cruzar a Marquês.

Usando um body neon e cavado, a fisiculturista mostrou toda a beleza da mulher acreana. Leane usou acessórios neon em tom de laranja. Foi destaque em um carro alegórico da escola de samba, que trouxe o samba-enredo deste ano. O enredo de 2024 é “Arroboboi, Dangbé”, com o carnavalesco Tarcísio Zanon e os diretores de carnaval Alex Fab e Dudu Falcão.