Acusado de assassinar Chico Mendes assume presidência do PL no Pará

Condenado em 1990 pelo assassinato do ambientalista Chico Mendes, Darci Alves Pereira assumiu a presidência do Partido Liberal (PL) em Medicilândia, cidade do Pará. A informação foi obtida pelo site ((o)) eco e divulgada nesta terça-feira (27). Darci é réu confesso pelo crime e entrou para a nova diretoria do PL em novembro de 2023, mas tomou posse no final de janeiro deste ano.

Darci se estabeleceu em Medicilândia após cumprir a pena de 19 anos. Na cidade do interior do Pará, o homem utiliza o nome “Daniel”. Atualmente, ele faz parte da igreja evangélica Assembleia de Deus da Última Hora e se apresenta como “Pastor Daniel”.

Ao ((o)) eco, a filha mais velha de Chico Mendes, Angela Mendes, afirmou que já sabia da pretensão política de Darci e não foi surpreendida. “Ter uma pessoa na presidência de um partido como o PL, de extrema direita e que tanto mal causou ao País, cuja família sempre viveu através de ilícitos, para mim é a representação da maioria do Congresso que a gente tem hoje”, declarou.

A reportagem do ((o)) eco perguntou inicialmente apenas como seria sua atuação frente ao PL na cidade do oeste paraense. Darci se negou a falar.