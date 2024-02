Adolescente de 17 anos é apreendida com mais de 10 kg de skunk em rodovia no Acre

Uma adolescente foi apreendida com drogas na manhã desta sexta-feira (16) por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Federal (PF), na BR-317, em Senador Guiomard, no interior do Acre. A ação aconteceu em uma barreira de fiscalização estrategicamente montada, por volta das 10h.

Durante a fiscalização, os agentes determinaram a parada de um táxi que vinha da região da fronteira. Uma das passageiras, ao perceber a aproximação dos policiais, tentou esconder uma bolsa, que levantou suspeita dos policiais.

Ao ser perguntada, a adolescente não soube responder com precisão o que havia no interior da bolsa e nem os motivos da viagem. Após isso, os agentes realizaram a busca e apreenderam 10 tabletes com entorpecentes, com características de skunk.

Diante dos fatos, adolescente de 17 anos foi detida e encaminhada com o ilícito, mais de 10 kg, para a Delegacia de Polícia Civil, em Senador Guiomard. Ela ainda confirmou que foi cooptada para levar a droga até a capital acreana por motivos financeiros.