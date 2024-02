Amistoso entre Independência e Galvez termina em confusão

Independência e Galvez deveriam ter realizado na tarde desta quinta, 8, no Marinho Monte, um amistoso, mas aos 3 minutos do primeiro tempo uma confusão entre os atletas das duas equipes impediu a sequência do treinamento.

“Programamos um treino. Se não for para trabalhar, não tem sentido ser feito. Na hora da confusão fiz questão de suspender o amistoso”, disse o técnico do Independência, Eric Rodrigues.

Fez coletivo

Após a confusão, o elenco do Independência realizou um coletivo com a duração de 50 minutos. O Tricolor estreia no Estadual no dia 20 deste mês contra o Vasco, no Florestão.

Faísca assume

O auxiliar técnico Márcio Figueiredo (Faísca) assume o comando do Independência de maneira interina. O técnico Eric Rodrigues viaja nesta quinta, 8, para o Rio de Janeiro e retorna somente após o Carnaval.

Galvez volta

O elenco do Galvez volta aos treinos nesta sexta, 9, com um coletivo contra o Sub-17 no CT do Imperador. “Chegamos em um momento importante da preparação e precisamos seguir realizando os ajustes para o primeiro jogo do Estadual”, comentou o treinador Marcelo Brás.