Ana Hickmann elogia Edu Guedes e fala sobre namoro

Em meio a rumores de um relacionamento com Edu Guedes, Ana Hickmann esclareceu sobre o tipo de relação que tem com o apresentador. Ao ser questionada sobre o assunto, a modelo elogiou o colega de TV. “Estou solteira, mas [ele] é gatinho”, disse durante entrevista ao podcast Inteligência Ltda., exibido no YouTube.

“Você está solteira?”, perguntou uma pessoa que acompanhava a transmissão. “Estou solteira”, confirmou. Rogério Vilela, um dos comandantes da atração, brincou: “Tem uma surpresa, Ana. Olha quem está aqui! O Edu Guedes”. “Mas [ele] é gatinho”, se derreteu.

Hickmann seguiu falando de Edu e negou qualquer tipo de relação amorosa: “Se eu um dia não estiver mais solteira, eu conto. Somos muito amigos há 20 anos. Nasceu uma grande amizade que voltou agora”.

Ana Hickmann ainda rebateu a acusação do ex-marido, Alexandre Correa, que garante que a artista teve um caso extraconjugal com Guedes. “Pode me acusar de qualquer coisa, m

as falar que traí, nunca. Estou solteira sim, por enquanto”, encerrou.

Edu Guedes se manifesta sobre rumores de namoro

Em conversa com a Quem, ele afirmou: “O meu relacionamento com a Ana é de amizade”.

Ana Hickmann e Edu Guedes ganharam destaque, no início de janeiro, após rumores de que os dois estariam vivendo um romance. Através de sua assessoria de imprensa, no entanto, a apresentadora se pronunciou e esclareceu a situação. A notícia foi dada inicialmente pelo colunista Ricardo Feltrin.

“A Ana está solteira. O jornalista citou um encontro que aconteceu no final do ano, mas foi totalmente por acaso, porque ambos estavam com suas famílias em um mesmo resort”, disse a assessoria de Hickmann para esta coluna.

Durante alguns anos, Ana Hickmann e Edu Guedes trabalharam juntos no programa Hoje em Dia, da Record TV. O chef de cozinha deixou a atração e, atualmente, apresenta o The Chef, na Band.