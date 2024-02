Ana Hickmann vai à polícia após flagrar Alexandre Correa a vigiando em casa

Ana Hickmann precisou ir a polícia mais uma vez contra o ex-marido, Alexandre Correa, após perceber que sua casa estava sendo vigiada por ele no último domingo (11/2). Segundo assessoria da apresentadora, ele estava do lado de fora da residência, “de braços cruzados e olhar intimidador”.

O fato aconteceu após Alexandre terminar o encontro com o filho Alezinho. Ele teria ficado por cerca de 45 minutos no local, momento no qual Ana saiu de casa e viu o ex. Ela foi até a delegacia em seguida procurar a polícia.

Vale lembrar que Alexandre está proibido de se aproximar de Hickmann desde novembro do ano passado, quando a agrediu em casa, como revelado com exclusividade pelo portal LeoDias na ocasião.

Leia a nota da assessoria

“No último domingo (11), após finalizar o encontro com o filho, Alexandre Correa permaneceu por mais de 45 minutos em frente ao condomínio onde mora Ana Hickmann. Ao sair de casa, a apresentadora se deparou com o ex-marido no local, de braços cruzados e olhar intimidador.

Importante mencionar que Alexandre Correa é réu por violência doméstica e por ferir o Estatuto da Criança e do Adolescente; e está proibido de se aproximar da ex-esposa desde novembro de 2023.

Ana Hickmann tomou as medidas cabíveis para manter sua segurança e integridade física.”