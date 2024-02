Andressa Urach e MC Pipokinha protagonizam beijo durante show

Andressa Urach e MC Pipokinha protagonizaram um momento íntimo ao se beijarem durante show da funkeira na última segunda-feira (29), em São Paulo. Nos vídeos publicados nas redes sociais, é possível ver a criadora de conteúdo adulto subindo ao palco e tirando a roupa, com os seios à mostra.

Urach ainda abaixou a saia para deixar a calcinha fio-dental visível, levando os convidados da festa à loucura. Na sequência, as duas se beijaram e simulam uma aula de educação sexual durante a apresentação.

E tem mais! No palco, a eterna miss bumbum ensinou a cantora a colocar preservativo com a boca, utilizando pênis de borracha na demonstração. O show pra lá de caliente foi realizado na celebração de aniversário do influenciador Gabriel Leão, que também contou com MC Melody, MC Plebeia e DJ Blakes.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Bruno Magno)