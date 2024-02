Anitta rebate críticas por usar playback na Sapucaí: “Todo mundo usou”

Após show na Marquês de Sapucaí, que completava 40 anos do local, Anitta foi às redes sociais para se defender das críticas por ter usado playback. A Poderosa se apresentou ao lado de outros grandes nomes da música brasileira, como Zeca Pagodinho, Alcione e Neguinho da Beija-Flor.

“Pra quem tá falando que o negócio foi playback: todo mundo fez playback. Foi uma decisão de quem organizou o show e todo mundo fez playback”, declarou a cantora.

Na sequência, a Poderosa ainda alfinetou para os haters de plantão. “Quer me assistir ao vivo, é só vir a um show meu, mas ainda assim você vai achar que é playback porque minha voz é um veludo, amor”, completou.

Fã tenta agarrar Anitta em camarote e é impedido por segurança

Anitta esteve no Camarote Nº1, neste domingo (12/2), na Sapucaí e causou alvoroço entre os fãs. A coluna Fábia Oliveira, que está em todos os cantos desse Brasil, teve acesso a um vídeo onde um rapaz tenta agarrar a artista, mas acaba sendo surpreendido por um dos seguranças da Poderosa.

Nas imagens, é possível ver Anitta tentando passar por um corredor de pessoas, sendo escoltada pelos seguranças. No vídeo ainda dá para ver alguns braços tentando segurar a artista. No fundo, um grito: “Ai, tá machucando. Para”.

Assista abaixo:

Ludmilla reage e deixa recado após Ivete cantar Macetando com Anitta

Ivete Sangalo abriu o Carnaval de Salvador, na quinta-feira (8/2), na Praça Castro Alves, no centro da capital baiana, e uma cena inusitada chamou a atenção dos fãs.

É que a artista cantou um de seus atuais sucessos, a música Macetando, que já é considerado o hit de 2024, ao lado de Anitta. Acontece que a canção é uma parceria de Veveta e Ludmilla.

Um vídeo do momento foi publicado por Ivete nas redes sociais e quem se manifestou foi ela: Ludmilla. Mas se vocês estão esperando treta com a situação, podem esquecer! A cantora deixou um comentário exaltando o hit e deixando qualquer rivalidade com Anitta de lado.

“Tá todo mundo macetando”, escreveu Ludmilla. (assista o vídeo aqui)

Os internautas repercutiram a cena. “Só Ivete mesmo pra fazer Anitta cantar a parte da Lud”, escreveu uma seguidora. “Morrendo com a Anitta representando a Ludmilla”, disse outra.