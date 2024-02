Apenas três deputados da bancada federal do Acre assinaram impeachment de Lula

O pedido de impeachment do presidente Lula apresentado pela deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), que já foi assinado por mais de 100 deputados, contou com a assinatura de apenas três deputados federais do Acre. Da bancada federal do Acre, apenas os deputados Coronel Ulysses (União-AC), Roberto Duarte (Republicanos) e Gerlen Diniz (Progressistas) assinaram o pedido.

Já os deputados, que configuram a maioria da bancada, Socorro Neri, Zezinho Barbary, Fábio Rueda, Meire Serafim e Antônia Lúcia não assinaram o pedido.

Segundo o site O Antagonista, este é o pedido de impeachment com maior adesão parlamentar. Até então, o recorde era do processo contra Dilma Rousseff, em 2016, com 124 assinaturas. O pedido foi apresentado baseado na comparação feita por Lula sobre a atuação de Israel na Faixa de Gaza com o Holocausto.