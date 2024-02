Após 40 anos como desembargadora, Eva Evangelista se aposenta em agosto

A desermbargadora Eva Evangelista, que completa 75 anos em setembro, deverá se aposentar em agosto. A informação dada durante a leitura do expediente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) desta terça-feira (6), onde foi solicitado uma sessão solene para homenagear a desembargadora, que dedica mais de 48 anos à magistratura.

O pedido de sessão solene foi protocolado pelo deputado Pedro Longo (PDT) e deverá ser realizada no dia 29 de agosto no Plenário da Aleac. A informação também foi confirmada pela assessoria do deputado.

Eva Evangelista

Evangelista ingressou na magistratura em 1975, como juíza substituta da Comarca de Sena Madureira. Ela se formou em direito na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Acre na turma de 1972 e atuou como advogada do Incra entre 1973 a 1975.