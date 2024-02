Após apagão, números de emergência ficam fora do ar e Sejusp se posiciona; veja nota

Uma queda de energia que atingiu o centro da cidade de Rio Branco, nesta quinta-feira (29), fez com que os números de emergência ficasse inoperantes por várias horas.

A informação foi confirmada pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp), que divulgou uma nota sobre o assunto.

“O governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) informa que, em decorrência da queda de energia ocorrida no centro da cidade na tarde desta quinta-feira (29), os números 190 (Polícia Civil), 192 (Polícia Militar) e 193 (Corpo de Bombeiros) ficaram parcialmente inoperantes por cerca de 2h20”, explica a nota.

“Às 15h22, todo o sistema voltou ao normal e os números seguem acessíveis”, finaliza.