Após atingir quase 15 mil pessoas, Rio Acre continua vazando em Brasiléia; veja a situação

O nível do Rio Acre segue vazando no município de Brasiléia deste a última quarta-feira (28). Após alcançar a cota histórica de 15,58 metros, o afluente já baixou 40 centímetros em menos de 24 horas.

Na última medição realizada pela Defesa Civil do município, às 6h desta quinta-feira (29), o manancial registrou 15,18 metros. Segundo o coordenador da Defesa Civil, capitão Sandro, ainda hoje as autoridades se reunirão na sala de situação para discutir a previsão para os próximos dias.

Em Brasiléia, até a noite da quarta-feira, haviam 911pessoas desabrigadas e mais de 1000 desalojados, chegando a quase 15 mil pessoas atingidas pela enchente do Rio Acre.

No município, são 12 bairros atingidos e as famílias realojadas em 16 abrigos disponibilizados pela prefeitura. De acordo com capital Sandro, caso o rio continue baixando, a Defesa Civil iniciará a vistoria nos imóveis para avaliar se podem ser liberados para o retorno das famílias, fato que só deve acontecer caso o manancial volte a ficar na cota de alerta, que é de 9,80 em Brasiléia.

Outra preocupação é com a situação do bairro Leandro Barbosa, que voltou a ficar isolado do restante de Brasiléia, correndo risco de ter a única rua que o liga ao município rompida pela força das águas.

Caso isso aconteça, a região, que tem 44 hectares pode passar a fazer parte da Bolívia. O local possui uma área equivalente a 66 campos de futebol e o risco da região se afastar do restante da cidade já é conhecido desde a grande enchente em Brasileia, ocorrida em 2012.