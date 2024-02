Após encontrar motoboy empurrando moto, homem inicia campanha e arrecada R$ 7 mil para ajudá-lo

Um motoboy que empurrava sua motocicleta em uma rua de Rio Branco foi abordado pelo fundador do projeto Amigos Solidários, o policial militar Derineudo Souza, e revelou que estava em busca de completar o valor do aluguel de sua casa, quando então, recebeu a ajuda do PM.

Em um vídeo publicado na página no Instagram do projeto, na noite da última sexta-feira (9), Derineudo trafega por uma rua quando encontra Renderson empurrando a motocicleta.

Em conversa com o policial, o motoboy, então, contou que iria continuar até às 4h da manhã trabalhando, pois necessitava pagar o aluguel, que já estava próximo do vencimento.

“Eu fiz quase R$ 100 agora e preciso fazer mais R$ 200. O aluguel vence dia 15. Vou ficar até umas 2h a 3h, pois quanto mais eu fizer para o aluguel, sobra dinheiro para eu fazer outras coisas”, revelou o trabalhador.

Comovido com a situação, o fundador do Amigos Solidários decidiu ajudar Renderson com a quantia de R$ 300, atitude que emocionou imediatamente o motoboy, levando-o as lágrimas.

Derineudo iniciou, então, uma campanha para ajudar o trabalhador a pagar o aluguel. Para ajudar, basta doar qualquer valor para a chave Pix [email protected]. Veja o vídeo completo:

Após algumas horas, Derineudo publicou um vídeo no Instagram informando aos seguidores que conseguiu arrecada R$ 7 mil para o motoboy. ”

Estamos imensamente felizes com a felicidade dele. Agora, ele vai pagar o aluguel, vai arrumar sua moto, vai pagar o seu IPVA e vai fazer uma linda feira para a sua família. Mais uma vez, fomos instrumentos de Deus nesta terra, para levar ainda mais amor, cuidado e esperança de dias melhores para mais uma família.

Eu nem preciso falar que vocês são da nasa, né?! Gratidão a Deus, a cada um que contribuiu, acreditou e abençoou mais uma família. Estamos muito felizes!”, disse.