Após erosão interditar parte da pista, tráfego de veículos é liberado em trecho da BR-364

Após passar por um trabalho de reparação, feito na última terça-feira (13), o trecho entre Manoel Urbano e Feijó, no KM 23 da BR-364, foi liberado para tráfego de veículos novamente.

O local teve parte da pista interditada por conta de um desmoronamento que deixou parte da estrada sem condições de tráfego. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Trânsito (Dnit) enviou uma equipe, que prontamente resolveu a situação.

A interdição aconteceu em virtude de um desmoronamento que se formou em um dos lados da pista, após a forte chuva da madrugada da terça-feira.

O superintendente do Dnit, Ricardo Araújo, explicou que um acesso foi feito para que os veículos pudessem passar. No entanto, os reparos no local em que ocorreu a erosão, continuam.