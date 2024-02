Após suposto terceiro filho vim à tona, Neymar toma decisão

Depois de vim à tona um suposto terceiro filho, Neymar tomou uma atitude com relação a mãe, do quem sabe, futuro herdeiro. Esta colunista, que não deixa passar nada batido, percebeu que o craque deixou de seguir Amanda Kimberlly, que estaria grávida de 4 meses, no Instagram.

A identidade de Kimberlly foi revelada recentemente, em janeiro, durante o Fofocalizando, no SBT. Ela mora em São Paulo, é modelo e conta com quase 200 mil seguidores no Instagram.

A notícia da gravidez foi dada através de um aplicativo de mensagens, deixando o atleta surpreso e, ao mesmo tempo, preocupado com a reação de Bruna Biancardi, com quem terminou um relacionamento em dezembro do ano passado.

Os dois se conhecem desde 2016, justamente na época em que a moça participou do reality show da MTV Are You The One. Na época, Neymar namorava Bruna Marquezine. Os dois ficaram juntos por cinco anos e viveram uma relação iô-iô, com várias idas e vindas.