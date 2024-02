App do Google cria vídeos para você usando Inteligência Artificial; veja como

O Google Fotos permite criar vídeos usando inteligência artificial (IA) com imagens armazenadas no aplicativo disponível para Android e iPhone (iOS). A função chamada “Vídeo de destaque” combina automaticamente fotos e músicas para criar um clipe em apenas alguns toques. O usuário pode selecionar pessoas, locais, atividades ou datas, e o aplicativo cria o vídeo com base nessas informações. Além disso, é possível adicionar mais fotos ao clipe criado e alterar a música. Para quem preferir, o recurso também permite fazer um vídeo adicionando imagens manualmente. A seguir, saiba como criar vídeos com IA a partir de imagens no Google Fotos.