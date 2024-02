Apresentadora Kelly Kley é confirmada no time de transmissão do Carnaval 2024; veja detalhes

A consagrada jornalista Kelly Kley Saldanha está prestes a encantar o público no Carnaval 2024 do Acre. Confirmada como integrante do time de apresentadores da transmissão ao vivo, em parceria entre ContilNet, Sans Filmes e TV Rio Branco, sua presença agita os entusiastas da comunicação e do entretenimento.

Ao lado dos experientes jornalistas Douglas Richer e Everton Damasceno, além da influenciadora Ludmilla Cavalcante, Kelly promete uma cobertura abrangente e envolvente de todos os eventos carnavalescos acreanos. Além de sua brilhante carreira jornalística, a apresentadora é uma respeitada Cientista Política e Colunista Social no site ContilNet.

A trajetória de Kelly Kley é marcada por dedicação aos estudos, evidenciada por sua pós-graduação em Assessoria de Comunicação e Jornalismo Legislativo. Esse compromisso constante com a excelência se estende à sua atuação como Diretora de Comunicação na AJEB (Associação das Jornalistas e Escritoras do Brasil) – seccional Acre, onde contribui ativamente para promover a igualdade de gênero na mídia.

Mas as responsabilidades de Kelly vão além do jornalismo. Ela ocupa os cargos de vice-presidente da Acos (Associação dos Colunistas Sociais) e da Nacional Adjunta Região Norte – MDB Mulher, evidenciando seu comprometimento com causas sociais e políticas na região. O Carnaval 2024 do Acre promete ser iluminado pela competência e engajamento desta renomada apresentadora.