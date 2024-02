Assembleia Geral: ABMAC publica edital de convocação para membros; confira

A Associação de Basquete Master do Acre (ABMAC) divulgou um edital convocar os membros fundadores da ABMAC para realização de Assembleia Geral Extraordinária, que realizar-se-á na sexta-feira dia 08/03/2024, 1ª chamada às 19h, 2ª chamada às 19h30 de forma presencial no endereço Av. Brasil, nº 920 – Conjunto Xavier Maia – Rio Branco – Acre (auditório do Ifac Campos Rio Branco).

Neste ato deliberaremos as seguintes pautas:

1. Prestação de Contas Anual 2023;

2. Apreciação e aprovação do novo estatuto;

3. Informes Gerais.

Veja edital: