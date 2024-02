Atacadão do Celular e Sem Fronteiras anunciam nome dos influenciadores que disputarão carro zero

Foi divulgado neste domingo (18) a lista das 10 personalidades acreanas da internet que disputarão um carro zero, da Volkswagen Polo Track 2024. O prêmio avaliado em R$ 82 mil é patrocinado pela loja Atacadão do Celular, em parceria com a Sem Fronteiras.

Os nomes foram anunciados na tarde deste domingo, 18, pela influenciadora Maykeline Maia ao vivo pelo perfil @atacadaodocelular.rb. Os selecionados viverão o grande desafio no dia 8 de março, que pode durar até três dias.

“Como será essa prova que promete durar tanto tempo? Fique de olho nas próximas lives, porque vamos ter distribuição de prêmios para quem comentar. Nossa intenção é dar prêmios para vocês durante o show, durante o desafio. Vamos dar dicas e mais informações, falando também de cada um dos elementos escolhidos por vocês”, diz a publicação.

Os selecionados foram eleitos por votação popular no site oficial do evento. Confira quem são:

Caio Rosas;

Dai Tatto;

Felipe Salgado;

Derineudo Souza;

Marcela Nascimento;

Alezi Lima;

Shayron Motoboy;

Raynery Cunha;

Katyana Aguiar;

Lilia Camargo.

https://www.instagram.com/reel/C3gLELKOjDV/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==