Avião com destino a Porto Velho faz pouso forçado em Rio Branco por conta do mau tempo

Um avião da empresa Azul Linhas Aéreas, que seguia de Brasília (DF) para Porto Vellho, no estado de Rondônia, precisou realizar um pouso forçado em Rio Branco em razão das condições climáticas no estado vizinho na noite da última quinta-feira (1).

Segundo informações, o voo pousou no Aeroporto de Rio Branco por volta das 20h30 da noite. Os passageiros que aguardavam a mesma aeronave, no aeroporto Governador Jorge Teixeira, em Porto Velho, tiveram os voos remarcados.

De acordo com passageiros, o comandante ainda tentou aterrissar por três vezes, mas o mau tempo não permitiu. Como alternativa, a tripulação decidiu realizar o pouso em Manaus, mas o clima também impediu o pouso.

Ainda segundo relatos, as pessoas que pousaram em Rio Branco não teriam tido assistência da empresa Azul Linhas Aéreas, que não opera no estado do Acre. Os passageiros tiveram que passar a madrugada no aeroporto, e já na manhã desta sexta (2), a companhia ofereceu a reacomodação via terrestre, e os viajantes teriam que seguir de ônibus ou vans para Porto Velho.

A Empresa, por sua vez, informou que os passageiros receberam assistência e seguiram até a capital rondoniense e os demais que tiveram voos cancelados serão reacomodados em voos extras.

“A Azul informa que, devido às condições climáticas adversas em Porto Velho (RO), o voo AD2612 (Confins-Porto Velho) precisou alternar o pouso para Rio Branco (AC). Pelo mesmo motivo, o voo AD4598 (Porto Velho-Confins) foi cancelado. A companhia destaca que os Clientes estão recebendo toda a assistência necessária, conforme prevê a Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), e seguiram via terrestre até o destino final. Já os Clientes do voo cancelado serão reacomodados em voos extras da empresa. A Azul lamenta eventuais transtornos causados aos Clientes e ressalta que medidas como essas são necessárias para conferir a segurança de suas operações”, disse a empresa em nota.