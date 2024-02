Baile da 3ª idade abre a programação do Carnaval da Família na Gameleira; veja fotos

O Governo do Acre deu início ao “Carnaval da Família” na Gameleira com o “Baile da 3ª Idade” no final da tarde desta sexta-feira (09). O evento contou com forró pé de serra ao som da banda Baile no Seringal ao vivo. O evento que começou às 17h, apesar de ser destinado a terceira, trouxe visitantes de todas as idades, de crianças a famílias inteiras.

Antônia Alves, uma idosa de 63 anos, dona de casa, decidiu deixar sua família e lar para prestigiar o show e o evento na Gameleira. Com um brilho nos olhos, ela afirmou que era a primeira vez que participava de um baile da 3ª idade. “É a primeira vez que venho pular aqui, mas estou sempre animada para pular.”, descreveu a idosa.

A animadora de festa e representante do grupo da melhor idade da baixada da Sobral, Mara Gomes, 58 anos, apesar de estar a trabalho, não esconde o entusiasmo com a iniciativa, elogiando a banda e a estrutura. Contudo, ela chama atenção para um detalhe, o horário de início do evento.

“Na verdade, muitos estão chegando do trabalho e vão vir só depois das 18h” afirmou animadora.